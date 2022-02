Newsblog zu Ukraine-Konflikt : Kiew fordert Ukrainer zur Ausreise aus Russland auf

Wladimir Putin, Präsident von Russland. Foto: dpa/Kremlin Pool

Liveblog Die EU-Staaten haben sich auf erste Sanktionen wegen der jüngsten Schritte Russlands gegen die Ukraine geeinigt. Sie sollen bereits am Mittwoch in Kraft treten. Doch gegen Russlands Präsidenten Putin persönlich werden vorerst keine EU-Sanktionen verhängt. Die aktuelle Entwicklung im Ukraine-Konflikt lesen Sie hier.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anerkannt. Der Kremlchef unterzeichnete am Montag, 21. Februar, ein entsprechendes Dekret. Zugleich schloss er mit den Vertretern der beiden prorussischen Separatistenrepubliken einen Vertrag über „Freundschaft und Beistand“. Damit wird eine Stationierung russischer Soldaten dort möglich.

Seit 2014 kämpfen vom Westen ausgerüstete ukrainische Regierungstruppen gegen von Russland unterstützte Separatisten in der Donbass-Region nahe der russischen Grenze. UN-Schätzungen zufolge wurden seitdem mehr als 14 000 Menschen getötet.

Schon jetzt ist in den Gebieten der Rubel die gängige Währung. Russland hat Hunderttausende Menschen eingebürgert, gewährt Sozialleistungen und hilft beim Wiederaufbau von Betrieben.

Die Ukraine hatte Russland vor einem solchen Schritt gewarnt. Sie sieht – wie auch der Westen – Luhansk und Donezk weiter als Teile ihres Staatsgebiets.

Der unter deutsch-französischer Vermittlung 2015 vereinbarte Friedensplan von Minsk, der Hauptstadt von Belarus, sieht eine Wiedereingliederung der prorussischen Separatistengebiete in die Ukraine mit weitreichender Autonomie vor. Der Friedensplan wird derzeit nicht umgesetzt.

Auch internationale Beobachter berichteten von einer massiven Zunahme von Verstößen gegen einen Waffenstillstand. Im Westen wird befürchtet, dass Russland unter einem Vorwand militärisch im Donbass eingreifen könnte.

Alles Wichtige im Ticker:

23. Februar, 10.21 Uhr: Kiew fordert Ukrainer zur Ausreise aus Russland auf

Vor dem Hintergrund der massiven Spannungen mit Russland hat die Ukraine ihre Staatsbürger zum „unverzüglichen“ Verlassen des Nachbarlandes aufgefordert. Das teilte das ukrainische Außenministerium am Mittwoch mit. Frühere Schätzungen gingen von mehr als drei Millionen Ukrainern aus, die dauerhaft oder zeitweise in Russland leben.

Die Ukraine betreibt zudem neben der Botschaft in Moskau vier Konsulate in St. Petersburg, Rostow am Don, Jekaterinburg und Nowosibirsk. Außenminister Dmytro Kuleba hatte kürzlich Präsident Wolodymyr Selenskyj den Abbruch der diplomatischen Beziehungen angeraten. Der ständige Vertreter der Ukraine wurde bereits zu Konsultationen nach Kiew zurückgerufen. Die beiden Nachbarstaaten haben bereits seit Jahren keine Botschafter mehr im Nachbarland.

23. Februar, 9.45 Uhr: Lettische Zeitung: Putins Rede war Kriegserklärung

Zur Ukraine-Rede von Russlands Präsident Wladimir Putin meint die national-konservative lettische Tageszeitung „Neatkariga Rita Avize“ am Mittwoch:

„In jedem Satz, in jedem Wort, in jedem Tonfall war Putins Rede von einem zentralen Gedanken durchdrungen: Der Staat Ukraine ist für uns, Russland, ein gefährliches, illegales Gebilde, das es zu beseitigen gilt. (...) Nach Ansicht des Kremls ist die Frage der Abschaffung der ukrainischen Staatlichkeit nicht verhandelbar. Ob dies friedlich geschieht wie die Eingliederung der baltischen Staaten 1940, oder unter Anwendung von Gewalt, wird davon abhängen, ob die Ukraine "die Feindseligkeiten sofort einstellt" oder "weiterhin Blut vergießt". Im letzteren Fall "wird die gesamte Verantwortung ... vollständig beim auf ukrainischen Territorium regierenden Regime liegen". Wenn das keine Kriegserklärung ist, was ist es dann?“

23. Februar, 8.46 Uhr: Habeck stellt Entlastung wegen gestiegener Gaspreise in Aussicht

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat einen Ausgleich für kurzfristige Preisanstiege bei Gas infolge des Ukraine-Konflikts in Aussicht gestellt. „Was die kurzfristigen Preisanstiege und die Belastung für Verbraucher und Unternehmen angeht, werden wir Entlastung an anderer Stelle schaffen“, sagte der Grünen-Politiker am Mittwochmorgen im Deutschlandfunk. „Wir können ja kaum in den Weltmarktpreis eingreifen, bei Gas oder bei Öl. Wir werden aber die EEG-Umlage abschaffen. Wir werden sozialpolitisch gegenhalten.“

Das Wichtigste sei zunächst, dass Deutschland genug Gas habe, sagte Habeck. Dafür sei mit vielen Vorbereitungen gesorgt. Die Gasversorgung sei daher sicher. Die Energiefrage sei zu einer sicherheitspolitischen Frage geworden. Auf die Frage, ob Deutschland komplett auf russisches Gas verzichten könne, sagte Habeck: „Ja, kann es.“ Die Möglichkeit, dass Deutschland genug Gas und genug Rohstoffe ohne Lieferungen aus Russland bekomme, sei gegeben. Habeck schränkte aber ein, dass die Kosten dafür deutlich höhere Preise seien.

23. Februar, 8.01 Uhr: Putin wirft Westen Ignoranz gegenüber russischen Sicherheitsinteressen vor

Russlands Präsident Wladimir Putin hat dem Westen inmitten der eskalierten Krise in der Ukraine Ignoranz gegenüber russischen Sicherheitsinteressen vorgeworfen. „Unser Land ist immer offen für einen direkten und offenen Dialog, für eine Suche nach diplomatischen Lösungen für die schwierigsten Probleme“, sagte Putin am Mittwoch in einer Videobotschaft zum Tag des Vaterlandsverteidigers.

„Aber ich wiederhole: Die Interessen Russlands und die Sicherheit unserer Bürger sind für uns bedingungslos“, betonte er anlässlich des Feiertags, an dem Russland und andere ehemals sowjetische Staaten ihre Streitkräfte ehren. „Heute bleibt die Sicherung der Verteidigungsfähigkeit unseres Landes die wichtigste staatliche Aufgabe.“

23. Februar, 7.07 Uhr: Auch Japan belegt Russland mit Sanktionen

Auch Japan will Russland mit Sanktionen zum Einlenken im Ukraine-Konflikt bewegen. Seine Regierung werde die Ausgabe und Verteilung von russischen Staatsanleihen in Japan stoppen, kündigte Ministerpräsident Fumio Kishida am Mittwoch an. Sein Land werde zudem die Vergabe von Visa an Personen aussetzen, die an der russischen Anerkennung zweier Separatistenregionen in der Ostukraine beteiligt gewesen seien. Ihre Vermögenswerte in Japan würden eingefroren, der Handel mit den prorussischen Rebellengebieten werde unterbunden.

Er verurteile Russlands Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine sowie den Bruch des Völkerrechts, bekräftigte Kishida. Japan rufe Russland eindringlich auf, den diplomatischen Prozess wieder aufzunehmen, um den Konflikt zu lösen.

23. Februar, 6.03 Uhr: Ukrainischer Botschafter: „Gefahr eines neuen Weltkriegs in Europa ist sehr real und sogar zum Greifen nah“

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch): „Die Gefahr eines neuen Weltkriegs in Europa ist sehr real und sogar zum Greifen nah.“ Auch die Deutschen dürften sich nicht mehr sicher fühlen. „Sollte die Bundesrepublik uns Ukrainer im Stich lassen, anstatt uns mit aller Kraft mit mutigen Taten beizustehen, wird auch der deutsche Wohlstand als nächstes Putin zum Opfer fallen“. Melnyk bekräftigte etwa die Forderung der Ukraine nach deutschen Verteidigungswaffen.

„Leider hat man viel zu lange in Berlin gezögert und gezaudert und in den letzten kritischen Wochen keine robusten präventiven Maßnahmen gegen das aggressive Vorgehen Russlands ergriffen“, sagte Melnyk der Rheinischen Post (Mittwoch). Das Fenster der Diplomatie habe sich nun massiv verengt. In den nächsten Tagen müssten von der Bundesregierung und anderer Partner in der EU und Nato mutige Schritte unternommen werden.

22. Februar, 21.38 Uhr: Scholz: Niemand sollte auf Nord Stream 2 wetten

Bundeskanzler Olaf Scholz hält es für möglich, dass die vorläufig gestoppte Gaspipeline Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland nie in Betrieb geht. „Jetzt jedenfalls ist das eine Situation, in der niemand darauf wetten sollte“, sagte er am Dienstag in der ARD. „Da sind wir jetzt erstmal weit von entfernt.“ Ähnlich äußerte sich der SPD-Politiker zu dieser Frage auch im ZDF.

Scholz hatte zuvor das Genehmigungsverfahren für den Betrieb der fertiggestellten Pipeline ausgesetzt. Damit reagierte er auf die russische Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk in der Ostukraine. Der Kanzler sprach erneut von einem „Bruch des Völkerrechts“. Er betonte, dass Russland genug Truppen entlang der ukrainischen Grenze für eine vollständige Invasion habe.

Zu den geplanten EU-Sanktionen gegen Russland sagte Scholz den Sendern RTL/ntv: „Wir sind auch in der Lage, noch weitere Sanktionen zu beschließen, wenn das passiert, was man angesichts des Militäraufmarsches nicht ausschließen kann, nämlich, dass es tatsächlich zu einer vollständigen militärischen Invasion der Ukraine seitens Russlands kommt.“

Der Kanzler bekräftigte auch sein Nein zur Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine. „Das wäre eine falsche Entscheidung, das jetzt zu ändern“, sagte er in der ARD. Die Bundesregierung begründet das Nein mit einer grundsätzlichen Ablehnung von Waffenexporten in Krisengebiete.

22. Februar, 21.19 Uhr: EU-Sanktionen gegen Russland sollen bereits Mittwoch in Kraft treten

Die neuen EU-Sanktionen gegen Russland sollen nach Angaben des derzeitigen EU-Ratsvorsitzes bereits an diesem Mittwoch in Kraft treten. Die noch notwendigen technischen und rechtlichen Überprüfungen würden über Nacht erfolgen, teilte die französische Präsidentschaft am Dienstagabend mit. Am Mittwoch seien dann die förmliche Annahme und die Veröffentlichung im EU-Amtsblatt geplant. Mit er Veröffentlichung im Amtsblatt treten die Strafmaßnahmen in Kraft.

Die politische Einigung der EU-Staaten sieht vor, diejenigen 351 Abgeordneten des russischen Parlaments auf die EU-Sanktionsliste zu setzen, die für die Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk in der Ostukraine gestimmt haben. Hinzu kommen 27 Personen und Organisationen, die dazu beitragen, die territoriale Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine zu untergraben.

Darüber hinaus sollen der Zugang des russischen Staats zu den EU-Finanzmärkten beschnitten und der Handel der EU mit den abtrünnigen Regionen eingeschränkt werden.

Von Personen und Organisationen, die auf die EU-Sanktionsliste gesetzt werden, werden sämtliche in der EU vorhandenen Vermögenswerte eingefroren. Zudem dürfen gelistete Personen nicht mehr in die EU einreisen und mit den Betroffenen dürfen auch keine Geschäfte mehr gemacht werden.

22. Februar, 21.12 Uhr: Biden kündigt Truppenentsendung zum Schutz des Baltikums an

Der russische Präsident lässt sich vom Oberhaus die Genehmigung für einen Militäreinsatz im Ausland erteilen. Das könnte einen größeren Angriff auf die Ukraine bedeuten. Als Bedingung für ein Ende der Krise verlangt er, dass die internationale Gemeinschaft die von ihm geschaffenen Tatsachen anerkennt.

Washington/Moskau (AP) — Die USA wollen als Reaktion auf die Anerkennung prorussischer Rebellengebiete als selbstständige Staaten durch Russland Truppen in die baltischen Staaten verlegen. Das Vorgehen Russlands gegen die Ukraine sei eine Invasion, sagte Präsident Joe Biden am Dienstag und kündigte finanzielle Sanktionen gegen russische Banken und Geschäftsleute an. Zuvor hatte Deutschland angekündigt, das Genehmigungsverfahren für die Erdgasleitung Nord Stream 2 zu stoppen. Auch die EU verhängte Sanktionen.

Russland hatte am Montag die von prorussischen Rebellen in der Ostukraine kontrollieren Gebiete als unabhängige Staaten anerkannt. Am Dienstag genehmigte das Oberhaus einen Militäreinsatz im Ausland. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, zu den von Russland anerkannten Rebellengebieten zählten auch Territorien, die vor ukrainischen Truppen kontrolliert werden. Das könnte einen größeren Angriff auf die Ukraine bedeuten. In dem Konflikt in der Ostukraine, der 2014 begonnen hat, sind mehr als 14 000 Menschen getötet worden.

Angesichts des russischen Vorgehens im Ukraine-Konflikt stoppte die Bundesregierung vorläufig die russisch-deutsche Gaspipeline Nord Stream 2. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, das Verfahren für eine Zertifizierung der Pipeline solle unterbrochen werden. Nach den jüngsten Entwicklungen müsse die Lage neu bewertet werden.

Die EU-Staaten einigten sich auf Sanktionen wegen der jüngsten Schritte Russlands gegen die Ukraine. Die Strafmaßnahmen richteten sich gegen Mitglieder der russischen Führung, sagte der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte, der Zugang Russlands zu den EU-Finanzmärkten werde begrenzt, was die Finanzierung der russischen Ukraine-Politik erschweren solle. Die Sanktionen zielten auch auf Mitglieder des russischen Parlaments und Personen, die an der russischen Anerkennung der Rebellengebiete als unabhängige Staaten mitgewirkt haben.

Biden warnte, falls Russland weiter gegen die Ukraine vorgehe, würden zusätzliche Sanktionen verhängt. Niemand werde sich von den Behauptungen Russlands zur Ukraine hinters Licht führen lassen.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba wollte sich nach Angaben des US-Außenministeriums am Dienstag in Washington mit Außenminister Antony Blinken treffen.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg verurteilte die russische Anerkennung der Unabhängigkeit der Separatistengebiete. Das militärische Vorgehen der Russen sei eine „weitere Invasion“ der Ukraine. Es sei davon auszugehen, dass Russland weiter einen umfassenden Angriff auf das Land vorhabe. Mehr als 100 Kampfflugzeuge der Nato befänden sich in Alarmbereitschaft, sagte Stoltenberg. Im Meer um die Arktis und im Mittelmeer seien mehr als 120 Kriegsschiffe einsatzbereit. Die Nato-Einsatztruppe werde noch nicht stationiert.

Der russische Präsident Wladimir Putin verlangte, die internationale Gemeinschaft solle anerkennen, dass die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 legitim gewesen sei, weil die örtliche Bevölkerung dafür gestimmt habe. Außerdem dürfe die Ukraine nicht in die Nato aufgenommen werden, sondern müsse einen „neutralen Status“ einnehmen. Der Westen solle ihr auch keine Waffen mehr liefern. Der Westen hat die Annexion der Krim als Verstoß gegen das Völkerrecht verurteilt und will einen Nato-Beitritt der Ukraine nicht ausschließen.