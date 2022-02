Newsblog zu Ukraine-Konflikt : US-Präsident Biden gibt grünes Licht für Sanktionen gegen Nord Stream 2

Foto: AP/Alex Brandon

Liveblog Als Reaktion auf die Anerkennung der Separatistengebiete im Osten der Ukraine hat der Westen Sanktionen gegen Russland beschlossen. Auch US-Präsident Joe Biden hat am Mittwochabend grünes Licht für Sanktionen gegen Nord Stream 2 gegeben. Die aktuelle Entwicklung im Ukraine-Konflikt lesen Sie hier.

Von dpa, SZ-Redaktion und TV-Redaktion

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anerkannt. Der Kremlchef unterzeichnete am Montag, 21. Februar, ein entsprechendes Dekret. Zugleich schloss er mit den Vertretern der beiden prorussischen Separatistenrepubliken einen Vertrag über „Freundschaft und Beistand“. Damit wird eine Stationierung russischer Soldaten dort möglich.

Seit 2014 kämpfen vom Westen ausgerüstete ukrainische Regierungstruppen gegen von Russland unterstützte Separatisten in der Donbass-Region nahe der russischen Grenze. UN-Schätzungen zufolge wurden seitdem mehr als 14 000 Menschen getötet.

Schon jetzt ist in den Gebieten der Rubel die gängige Währung. Russland hat Hunderttausende Menschen eingebürgert, gewährt Sozialleistungen und hilft beim Wiederaufbau von Betrieben.

Die Ukraine hatte Russland vor einem solchen Schritt gewarnt. Sie sieht – wie auch der Westen – Luhansk und Donezk weiter als Teile ihres Staatsgebiets.

Der unter deutsch-französischer Vermittlung 2015 vereinbarte Friedensplan von Minsk, der Hauptstadt von Belarus, sieht eine Wiedereingliederung der prorussischen Separatistengebiete in die Ukraine mit weitreichender Autonomie vor. Der Friedensplan wird derzeit nicht umgesetzt.

Alles Wichtige im Ticker:

23. Februar, 20.06 Uhr: Biden gibt grünes Licht für Sanktionen gegen Nord Stream 2 AG

US-Präsident Joe Biden hat grünes Licht für Sanktionen gegen die Nord Stream 2 AG angekündigt. Er habe die Administration angewiesen, Sanktionen gegen die Nord Stream 2 AG und deren Management zu verhängen, hieß es in einer Mitteilung von Bidens Büro. Der Schritt ist Teil der Strafen der USA gegen Russland. Die in der Schweiz ansässige Projektgesellschaft Nord Stream 2 gehört dem russischen Staatskonzern Gazprom. An der Finanzierung beteiligten sich auch der Düsseldorfer Versorger Uniper und das österreichische Energieunternehmen OMV. Die Gesamtkosten waren auf 9,5 Milliarden Euro beziffert worden.

23. Februar, 19.30 Uhr: Ukraine rüstet sich für einen Krieg

Die Ukraine rüstet sich für einen Krieg mit Russland. Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte eine Teilmobilmachung von Reservisten an. Es ist geplant, den Ausnahmezustand für 30 Tage auszurufen. Das Außenministerium in Kiew rief die schätzungsweise mehr als drei Millionen Ukrainer in Russland zur Ausreise auf. Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen am Donnerstagabend zu einem Krisengipfel in Brüssel zusammenkommen.

Das russische Militär hat nach Erkenntnissen der USA wiederum alle Vorbereitungen für eine mögliche Invasion der Ukraine abgeschlossen. "Er ist so bereit, wie er nur sein kann", sagt ein hochrangiger Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums mit Blick auf Präsident Wladimir Putin. "Wir haben gesagt, dass es jeden Tag so weit sein kann, und es ist sicherlich möglich, dass heute dieser Tag ist", erklärt er. 80 Prozent der um die Ukraine zusammengezogenen Truppen seien in Angriffs-Stellungen.

23. Februar, 16.43 Uhr: Ukraine erklärt: Krieg mit Russland würde Ende der Weltordnung bedeuten

Mit eindringlichen Worten hat der ukrainische Außenminister, Dmytro Kuleba, die UN-Vollversammlung in New York vor einem Einmarsch Russlands in sein Land gewarnt. „Der Beginn eines großangelegten Krieges in der Ukraine wird das Ende der Weltordnung sein, wie wir sie kennen“, sagte Kuleba am Mittwoch vor dem größten Gremium der Vereinten Nationen.

„Ich warne jede Nation in diesem hochrangigen Saal: Niemand wird diese Krise auszusitzen können, wenn Präsident Putin beschließt, dass er mit seiner Aggression gegen die Ukraine fortfahren kann“, sagte Kuleba. Es handle sich auf einen Angriff auf die internationale Ordnung und die Unabhängigkeit eines jeden Landes. Die Welt müsse sich auf eine neue, „düstere Realität einer neuen aggressiven und revisionistischen Herrschaft in ganz Europa“ einstellen.

Gleichzeitig versicherte er, dass die Ukraine, anders als von Moskau behauptet, keine militärischen Operationen in der Ostukraine plane. Russland wolle damit nur einen Vorwand für einen Krieg schaffen.

Bei der Sitzung der UN-Vollversammlung handelte es sich um ein lang geplantes Standardtreffen zur Lage in den von Separatisten besetzen Gebieten der Ukraine. Für Deutschland wird Staatsminister Tobias Lindner sprechen.

23. Februar, 16.37 Uhr: EU-Ratspräsident beruft Sondergipfel wegen Ukraine-Krise ein

Angesichts der Eskalation im Ukraine-Konflikt hat EU-Ratspräsident Charles Michel einen Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs einberufen. Das Treffen in Brüssel werde an diesem Donnerstag um 20.00 Uhr beginnen, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Einladungsschreiben des Belgiers.

Es sei wichtig, dass die EU weiter geschlossen und bestimmt handele, schrieb Michel und verurteilte die „aggressiven Aktionen“ Russlands. Diese verletzten das Völkerrecht sowie die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine. Zudem würden sie die europäische Sicherheitsordnung untergraben.

Putin hatte am Montag ungeachtet großen internationalen Protests die Unabhängigkeit der Separatistenregionen Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkannt und eine Entsendung russischer Soldaten angeordnet. Der Kremlchef plant zum zweiten Mal nach 2014 einen Einmarsch in die Ukraine.

Der Westen wirft Putin vor, gegen Völkerrecht zu verstoßen. Russland hat nach westlichen Angaben etwa 150 000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen.

Bei dem Krisengipfel sollen Michel zufolge die jüngsten Entwicklungen erörtert werden. Zudem solle es darum gehen, wie die internationale regelbasierte Ordnung geschützt werden könne, wie man mit Russland umgehen solle und wie man die Ukraine weiter unterstützen könne.

Am Mittwoch wollte die EU formell Sanktionen gegen Russland beschließen. Mit der Veröffentlichung im EU-Amtsblatt sollten sie noch am selben Tag in Kraft treten. Bereits am Dienstagabend hatten sich die Außenministerinnen und Außenminister der EU-Staaten politisch auf das Sanktionspaket geeinigt.

23. Februar, 14.25 Uhr: Mögliche Fluchtbewegung aus der Ukraine: Bundesländer angefragt

Angesichts der russischen Aggression in der Ukraine bereitet sich auch Deutschland auf eine mögliche Fluchtbewegung von dort gen Westen vor. Auf die Frage, ob womöglich auch Deutschland im Falle einer großangelegten Invasion zu einem wichtigen Fluchtziel werden könne, antwortete der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Maximilian Kall, am Mittwoch in Berlin: „Das ist heute, jedenfalls aus Sicht des Bundesinnenministeriums, noch nicht seriös abschätzbar, aber natürlich sind wir auf denkbare Szenarien vorbereitet und natürlich sind wir darüber auch mit den Ländern im Kontakt, was Aufnahmekapazitäten angeht.“ Zur Koordination möglicher Hilfe stehe man zudem mit mehreren EU-Staaten, darunter auch die baltischen Staaten, sowie mit der Europäische Kommission in Kontakt.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte am Montag gesagt, Deutschland bereite sich derzeit vor allem darauf vor, den Ländern um die Ukraine mit humanitärer Unterstützung zu helfen. „Und wenn Flüchtlinge in unser Land kommen, denen natürlich auch“, fügte die SPD-Politikerin hinzu. EU-Innenkommissarin Ylva Johansson hatte das direkt an die Ukraine grenzende Polen als vermutlich wichtigstes Fluchtziel genannt, daneben aber auch Italien, Deutschland und Frankreich.

23. Februar, 14.21 Uhr: Medienbericht: Russland holt Diplomaten aus der Ukraine

Russland hat mit dem Abzug von Mitarbeitern aus allen seinen diplomatischen Einrichtungen in der Ukraine begonnen. Das berichtete die amtliche russische Nachrichtenagentur Tass am Mittwoch.

Moskau verfügt über eine Botschaft in Kiew sowie über Konsulate in Charkiw, Odessa und Lwiw. In dem Tass-Bericht hieß es, die Botschaft in Kiew habe den Beginn der Evakuierungen bestätigt. Ein Fotograf der Nachrichtenagentur AP beobachtete, dass die russische Flagge über dem Botschaftsgebäude in der ukrainischen Hauptstadt abgenommen war.

Zuvor forderte das ukrainische Außenministerium in Kiew ukrainische Staatsbürger in Russland zur sofortigen Ausreise auf und riet von Reisen in das Land ab.

23. Februar, 14.11 Uhr: Ukraine fordert Staatsbürger zur Ausreise aus Russland auf

Nach wochenlanger demonstrativer Ruhe hat die ukrainische Regierung am Mittwoch wachsende Besorgnis über den Konflikt mit Russland erkennen lassen. Das Außenministerium in Kiew forderte Staatsbürger in Russland zur sofortigen Ausreise auf und rief von Reisen in das Land ab. Der ukrainische Sicherheitsrat forderte die Verhängung eines landesweiten Ausnahmezustands, während Außenminister Dmytro Kuleba weitere härtere Sanktionen gegen Russland verlangte. Mehrere weitere Länder verhängten angesichts der eskalierenden Spannungen Strafmaßnahmen gegen russische Bürger und Unternehmen.

Mit einem Ausnahmezustand könnten zusätzliche Schutzvorkehrungen für öffentliche Einrichtungen, Verkehrsbeschränkungen sowie weitere Kontrollen im Verkehrswesen und Überprüfungen von Dokumenten einhergehen, erklärte Olexij Danilow, der Vorsitzende des ukrainischen Sicherheitsrats. Letztlich obliege es aber den Regionalbehörden, über die Maßnahmen zu entscheiden. Das Parlament müsste dem Ausnahmezustand noch zustimmen. Das ukrainische Außenministerium warnte, Moskaus Aggression könne zu erheblichen Einschränkungen der konsularischen Leistungen führen, darum sollten Staatsbürger Russland dringend verlassen.

„Um (den russischen Präsidenten Wladimir) Putin von weiterer Aggression abzuhalten, rufen wir unsere Partner auf, jetzt mehr Sanktionen gegen Russland zu verhängen“, schrieb Außenminister Kuleba am Mittwoch bei Twitter. Er drückte Dank für die am Vortag gegen Russland verhängten internationalen Strafmaßnahmen aus, rief aber dazu auf, den Druck auf Putin weiter zu erhöhen. „Trefft seine Wirtschaft und Kumpanen.“

Der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, reagierte trotzig auf die Maßnahmen. Sanktionen könnten keine Lösung bringen, teilte er bei Facebook mit. „Es ist schwer vorstellbar, dass es eine Person in Washington gibt, die erwartet, dass Russland seine Außenpolitik unter Androhung von Restriktionen revidiert.“

Im Osten der Ukraine kam es erneut zu einem Anstieg der Gewalt. Nach Angaben des ukrainischen Militärs wurden ein Soldat getötet und sechs weitere nach Beschuss durch prorussische Rebellen verletzt. Vertreter der Separatisten berichteten von mehreren Explosionen in ihrem Gebiet in der Nacht und drei getöteten Zivilisten. Der Separatistenführer in Donezk, Denis Puschilin, sagte am Mittwoch, dass sich derzeit keine russischen Truppen in der Region befänden. Seine Äußerungen standen im Widerspruch zu denen von Wladislaw Brig, einem Mitglied des örtlichen Separatistenrats in Donezk. Der sagte am Dienstag vor Journalisten, russische Truppen seien bereits in die Region eingerückt.

China kritisierte ebenfalls die USA und erklärte, die Regierung in Washington schüre im Russland-Ukraine-Konflikt Angst und Panik. Die Außenamtssprecherin Hua Chunying sagte, China sei gegen neue einseitige Sanktionen gegen Russland. Die USA heizten die Spannungen durch Waffenlieferungen an die Ukraine an. Die Sprecherin erwähnte weder die massive russische Truppenkonzentration an der ukrainischen Grenze, noch die Versuche einer diplomatischen Annäherung durch die USA, Frankreich und andere.

Japan und Australien schlossen sich dagegen den Sanktionen an. Seine Regierung werde die Ausgabe und Verteilung von russischen Staatsanleihen in Japan stoppen, kündigte Ministerpräsident Fumio Kishida an. Zusätzliche Maßnahmen richten sich gegen Menschen, die an der russischen Anerkennung der Separatistenregionen in der Ostukraine beteiligt waren. Australien verhängte Sanktionen gegen acht Mitglieder des russischen Sicherheitsrats. Premierminister Scott Morrison sprach von einem ersten Maßnahmenbündel als Reaktion auf die russische Aggression gegen die Ukraine. Die neuseeländische Regierung bestellte aus Protest den russischen Botschafter ein.

23. Februar, 14.07 Uhr: Kein Gas mehr aus Russland? Eon-Chef warnt vor Folgen für Industrie

Sollten die russischen Gaslieferungen vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts eingestellt werden, warnt ein führender Vertreter der deutschen Energiebranche vor gravierenden Folgen für die Industrie. „Einige Betriebe müssten Stand heute von der Versorgung abgeschaltet werden“, sagte der Chef des Energiekonzerns Eon, Leonhard Birnbaum, der Wochenzeitschrift „Die Zeit“ (Donnerstag). Da das Ende der Heizperiode fast erreicht sei, würde sich ein Lieferstopp zwar zunächst nicht drastisch auswirken. „Aber im nächsten Winter könnte die Energiewirtschaft wahrscheinlich eine Reihe von Industriekunden nicht mehr ohne Weiteres versorgen.“

Derzeit kommt circa die Hälfte des in Deutschland verbrauchten Erdgases aus Russland. Birnbaum hofft darauf, dass die Bundesrepublik weiterhin Gas aus Russland bekommt. Er verweist darauf, dass Moskau selbst im Kalten Krieg stets geliefert habe, obwohl es mitunter Schwierigkeiten gegeben habe, die eigene Wirtschaft zu versorgen.

Die Folgen des Konflikts für den Gasmarkt seien noch nicht absehbar. „Vieles spricht dafür, dass Preise wohl länger hoch bleiben“, sagte der Eon-Vorstandsvorsitzende. Bei den Endkunden-Preisen komme es vor allem darauf an, ob die Politik Steuern und Abgaben senke, um für Entlastung zu sorgen.