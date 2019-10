Vorermittlungen zur Amtsenthebung : Ukraine distanziert sich von Verfahren gegen Trump

Kiew Die Ukraine will nicht in die Untersuchung zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump hineingezogen werden. „Das Letzte, was wir wollen, ist in die Innenpolitik der USA gezogen zu werden“, sagte der ukrainische Außenminister Wadym Prystaiko.

