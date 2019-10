Medienberichte : Zwei Menschen sterben bei Schüssen vor Synagoge in Halle

Halle Amoklage: In Sachsen-Anhalt ist es zu einem blutigen Zwischenfall gekommen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Wir haben einen Einsatz in #Halle Nach ersten Erkenntnissen wurden Personen getötet. Wir fahnden mit Hochdruck. Täter flüchtig. Bitte bleiben Sie in ihren Wohnungen oder suchen Sie sichere Orte auf. #hal0910

Die Bevölkerung soll in den Häusern bleiben. Über Twitter haben sich Ermittler an die Öffentlichkeit gewandt. Der Bahnhof ist gesperrt. Nach Augenzeugenberichten ist ein mutmaßlicher Täter in Kampfmontur gesehen worden. Ob die Tat in Zusammenhang mit der Synagoge steht, ist noch unklar. Die Polizei war gegen 12 Uhr alarmiert worden. Berichte über Granaten wurden bislang nicht bestätigt.