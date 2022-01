Unwetter : Zwei Tote wegen Sturm „Malik“ in Großbritannien

Zwei Tote wegen Sturm „Malik“ in Großbritannien

London/Aberdeen/Kopenhagen Ein Sturm mit Windgeschwindkeiten bis zu 140 Stundenkilometern fegt über Großbritannien und Dänemark hinweg. Zwei Menschen sind bereits gestorben.

In Großbritannien sind mindestens zwei Menschen durch Sturm „Malik“ ums Leben gekommen.

Ein neunjähriger Junge wurde im mittelenglischen Dorf Winnothdale getötet, als ein Baum auf ihn stürzte. Ein Mann, der mit ihm unterwegs war, wurde schwer verletzt. In der ostschottischen Küstenstadt Aberdeen wurde eine 60-jährige Frau von einem herabstürzenden Baum erschlagen, wie die Polizei in dem britischen Landesteil mitteilte. In der Gegend wurden Windgeschwindigkeiten von fast 140 Kilometern pro Stunde gemessen. Landesweit waren vorübergehend mehr als 130.000 Wohnungen und Geschäfte ohne Strom, weil Leitungen gekappt wurden.