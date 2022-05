Kriminalität : Zwei tote Kinder in Hanau - Polizei vermutet Tötungsdelikt

Hanau/Offenbach Ein totes Mädchen in einer Wohnung, ein schwer verletzter Junge auf der Straße vor dem Haus. Auch er stirbt später in einem Krankenhaus. Die Hanauer Polizei ermittelt - noch sind die Hintergründe unklar.

In einem Hochhaus in der Innenstadt von Hanau hat die Polizei am Mittwochmorgen ein totes Mädchen gefunden. Vor dem Haus lag auf der Straße ein schwer verletzter Junge. Er wurde nach Angaben eines Polizeisprechers in Offenbach in ein Krankenhaus gebracht. Auch er ist inzwischen gestorben.