Naturkatastrophe : Zwei Staudämme in Brasilien nach Überschwemmungen gebrochen

Zwei Staudämme in Brasilien nach Überschwemmungen gebrochen

Nach den Dammbrüchen riefen die Behörden in Bahia die Menschen über die sozialen Medien dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen. Foto: Manuella Luana/AP/dpa

Ilhéus Im brasilianischen Bundesstaat Bahia stehen nach heftigen Regenfällen 60 Orte unter Wasser, 20.000 Menschen sind obdachlos. Menschen müssen mit Hubschraubern und Booten in Sicherheit gebracht werden.

Zwei Staudämme brachen am Wochenende, wie die Verwaltungen der betroffenen Gemeinden im Osten des Landes mitteilten. Sie riefen in sozialen Medien die Bewohner um die Dämme auf, sich in Sicherheit zu bringen.