Schiffsunglück Zwei Leichen von gesunkener Jacht geborgen

Der genaue Hergang des Unglücks, das sich am Montag in nur einer halben Seemeile - etwa 900 Meter - Entfernung vom Ufer ereignet hatte, ist immer noch nicht geklärt. Der verletzte Kapitän der „Bayesian“ wurde von der Polizei stundenlang verhört. Die Zeitung „La Repubblica“ zitierte ihn mit den Worten: „Wir haben es nicht kommen sehen.“ Insgesamt waren auf Einladung des britischen Milliardärs Mike Lynch 22 Menschen an Bord. Der 59-Jährige kam vermutlich ebenso wie seine 18 Jahre alte Tochter ums Leben. Die Ehefrau überlebte.