Kriminalität : Zwei Jahre Freiheitsstrafe für Mutter der getöteten Leonie

Neubrandenburg Im Januar 2019 stirbt die sechsjährige Leonie - die Hilfe nach schweren Misshandlungen durch den Stiefvater kam zu spät. Nun wurde die Mutter wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen verurteilt.

Die Mutter der getöteten Leonie aus Torgelow (Mecklenburg-Vorpommern) ist am Amtsgericht Neubrandenburg zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden.

„Sie haben sich der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen schuldig gemacht“, sagte Richterin Tanja Krüske am Dienstag in der Urteilsbegründung. Die 27-Jährige hätte die Möglichkeit gehabt, rechtzeitig Hilfe für das Kind zu holen, dies aber nicht getan. Eine Aussetzung zur Bewährung sei in diesem Fall nicht mehr möglich. „Hier ist ein Kind gestorben durch bloße Untätigkeit“, sagte die Richterin, der beinahe die Stimme versagte. Bei der Verurteilten war keine Regung erkennbar, der leibliche Vater von Leonie ließ den Kopf auf den Schreibtisch sinken.