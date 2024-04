Insolvente Warenhauskette Zwei alte Bekannte greifen nach Galeria Karstadt Kaufhof

Am Mittwoch will Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus den oder die neuen Eigentümer von Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) am Konzernsitz in Essen öffentlich präsentieren. Offiziell ist zwar noch nichts bestätigt, aber nun ist bekannt, dass zwei alte Bekannte das Ruder der insolventen Warenhauskette übernehmen sollen.