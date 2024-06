Letztes Testspiel Zuspruch am Zaun: Nagelsmann bügelt jede Neuer-Debatte ab

„Es ist mir völlig wurscht, was in den Medien diskutiert wird. Das wurde auch schon vorher diskutiert und unzählige Male diskutiert“, sagte der Bundestrainer nach dem 2:1 in Mönchengladbach. Intern werde man den Fehler vor dem 0:1, als Neuer den Ball prallen ließ und Giorgos Masouras die Griechen in Führung bringen konnte, „nicht bewerten, nicht analysieren, noch daran herumdoktern“, sagte Nagelsmann.