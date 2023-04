Kriminalität Zugriff nach Attacke in Duisburger Fitnessstudio

Fünf Tage nach der blutigen Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio ist in der Nacht zum Sonntag ein 26-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden. An diesem Montag werde der syrische Staatsangehörige dem Haftrichter vorgeführt, teilte die Duisburger Staatsanwältin Jill Mc Culler am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mit. Über Einzelheiten des Zugriffs und Hintergründe der Tat wurde zunächst nichts bekannt.