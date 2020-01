Hintergrund : Zubringer mit Star-Appeal: Helikopter als Verkehrsmittel

Ein Helikopter vom Typ Sikorsky S-76 steht auf dem Van Nuys-Flughafen in Kalifornien. . Foto: Matt Hartman/AP/dpa.

Los Angeles Die Sportwelt ist fassungslos nach dem Unglückstod von Kobe Bryant. Unabhängig von Verkehrsstaus wollte er auf dem Luftweg schnell an sein Ziel - und setzte auf einen VIP-Helikopter. Nach nur wenigen Minuten krachte er in hügeliges Gelände. War das Unglück vermeidbar?

Die Ursachensuche für das Hubschrauberunglück, das bei Los Angeles neben Basketballstar Kobe Bryant acht weitere Menschen das Leben kostete, steht erst am Anfang.

Bekannt ist bisher, dass der Helikopter vom Typ Sikorsky S-76 bei nebligem Wetter in hügeligem Gelände unterwegs war, bevor er den Boden berührte und in Flammen aufging. Der „Los Angeles Times“ zufolge hatten die städtische Polizei ihre Hubschrauber bewusst am Boden gelassen, weil das Wetter zu schlecht für Flüge nach Sichtflugregeln (VFR) war.