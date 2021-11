Pandemie : Zahl der Corona-Neuinfektionen erreicht neuen Höchstwert

Berlin Mit 52.826 Ansteckungen binnen eines Tages hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen erneut einen Höchststand erreicht. Die Sieben-Tage Inzidenz steigt auf 319,5.

Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der von den Gesundheitsämtern gemeldeten Fälle am Mittwochmorgen mit 52.826 an. Vor genau einer Woche waren es 39.676 Ansteckungen. Die Sieben-Tage Inzidenz gab das RKI mit 319,5 an - ebenfalls ein Höchststand. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 312,4 gelegen, vor einer Woche bei 232,1 (Vormonat: 66,1) gelegen. Am vergangenem Donnerstag hatte die Zahl der Neuinfektionen mit 50 196 einen Rekordwert seit Beginn der Pandemie erreicht.