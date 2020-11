Coronavirus in Deutschland : Zahl der Corona-Neuinfektionen erreicht neuen Höchststand

Berlin Noch ist eine Trendumkehr nicht in Sicht: Erneut hat die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland einen Höchststand erreicht.

Am Tag zuvor waren 21.506 neue Infektionen gemeldet worden - und damit erstmals mehr als 20.000. Schon an den drei vergangenen Samstagen war jeweils ein Rekord bei den Neuinfektionen erreicht worden: Der Wert lag am 31. Oktober bei 19 059, am 24. Oktober bei 14 714 und am 17. Oktober bei 7830 Fällen.