Notfälle Zahl der Badetoten in Deutschland deutlich gestiegen

„In den letzten drei Monaten des Jahres verunglückten so viele Personen wie seit 2017 nicht.“ Gefährlicher als Nord- und Ostsee waren Binnengewässer wie Seen und Flüsse - 90 Prozent der Todesfälle ereigneten sich dort. 135 Menschen ertranken den Angaben zufolge 2023 in Flüssen, im Jahr zuvor waren es 105 gewesen.