Arbeitsmarkt bleibt stabil : Zahl der Arbeitslosen steigt auf 2,707 Millionen

Nürnberg Das Jahr 2020 war auch auf dem Arbeitsmarkt ein Jahr wie kein anderes. Noch nie hat die Bundesagentur für Arbeit so viel Geld ausgeben müssen - etwa für Kurzarbeit. Trotz Corona ist der Abschluss aber - dank erfreulicher Dezember-Zahlen - einigermaßen versöhnlich.

„Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist eigentlich ganz gut, wenn man bedenkt, was für ein Jahr wir hinter uns haben“, sagte der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, am Dienstag. „Die Dezember-Zahlen sind ausgesprochen erfreulich.“ Gegenüber dem Vorjahresmonat liege die Arbeitslosigkeit zwar um 480.000 höher.

In den Ergebnissen sind zwar die Auswirkungen des sogenannten härteren Lockdowns ab Mitte Dezember noch nicht berücksichtigt, weil die statistische Erhebung mit dem Stichtag 10. Dezember endet - der Lockdown wurde erst am 16. Dezember beschlossen. „Aber wir sehen auch bis Ende des Monats keine signifikanten weiteren Änderungen“, sagte Scheele. Das gelte auch für die Insolvenzen. Mit 12 000 Anträgen für Insolvenzgeld bewege sich das Geschehen auf Vorjahresniveau.

Die Unternehmen fahren die Kurzarbeit zurück, ohne die Menschen arbeitslos werden zu lassen. „Die Diskussion über die Frage, ob es unheimlich viele Zombie-Unternehmen in diesem Land gibt, geht eigentlich an der Sache vorbei“, betonte Scheele. „Wenn das so wäre, müsste die Arbeitslosigkeit steigen.“ Und er fügte hinzu: „Kurzarbeit hat wirklich das erreicht, was sie erreichen sollte: Sie hat die Menschen in Arbeit gehalten.“