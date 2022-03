Corona-Pandemie : Zahl an PCR-Tests sinkt weiter: Positivrate auf Rekordhoch

Berlin Auch wenn die Sonne vielerorts scheint, sei „die Pandemie leider noch immer nicht vorüber“. Die Positivrate bei PCR-Tests steigt - und deutet auf ein hohes Infektionsgeschehen hin.

Steigendes Infektionsgeschehen

Die Gesamtzahl der Corona-PCR-Tests in Deutschland ist zugleich weiter gesunken. Sie habe in der vergangenen Woche bei 1.757.140 gelegen und damit um 7 Prozent niedriger als in der Vorwoche mit 1.885.360. Zuvor lag sie bei 2.048.786. Die Auslastung der Labore in Bezug auf Sars-CoV-2-PCR-Tests sei mit durchschnittlich 63 Prozent aktuell niedrig und zeige weiterhin ein leicht sinkendes Niveau.