Nationalteam Wück tritt Hrubesch-Nachfolge bei DFB-Fußballerinnen an

Christian Wück wird nach den Olympischen Spielen in Paris in diesem Sommer Nachfolger von Horst Hrubesch, er soll die Vize-Europameisterinnen im Fall der Qualifikation zu einer erfolgreichen EM 2025 in der Schweiz führen. Wie lange der Vertrag des 50 Jahre alten Trainers läuft, blieb in der Verbandsmitteilung offen.