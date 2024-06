EURO 2024 Wöbers Eigentor beschert Frankreich Zittersieg zum Auftakt

Damit steht der Europameister von 1984 und 2000 vor dem heißen Duell am Freitag mit den Niederlanden nicht unter dem befürchteten ganz großen Druck. Denn die Vorbereitung des Spiels war überlagert von der Debatte zu den Neuwahlen in Frankreich. Die Situation in der Heimat nach dem Rechtsruck bei der Europawahl hatte Mbappé noch am Sonntag als „wichtigen Moment in der Geschichte“ Frankreichs bezeichnet. Es gebe Dinge, die „wesentlich wichtiger“ seien als das Spiel. Dadurch entstanden Zweifel, ob der Vize-Weltmeister den EM-Start und das Turnier als solches ernst nehmen würde.