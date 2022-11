Fußball-WM : WM-Träume von Katar beendet - „Haben Beschränkungen“

Katar ist als zweiter WM-Gastgeber nach Südafrika (2010) in der Vorrunde gescheitert. Foto: Hassan Ammar/AP/dpa

Doha Das reicht nicht für die große WM-Bühne. Gastgeber Katar hat auch sein zweites Gruppenspiel verloren und ist vorzeitig ausgeschieden.

Die Enttäuschung im kleinen Land am Golf war nach dem besiegelten Endrunden-Aus spürbar, hatte Emir Tamim Bin Hamad Al Thani doch Milliarden an Dollar in das ehrgeizige WM-Projekt gesteckt. Zumindest sportlich ist die Rechnung nicht aufgegangen, denn das Turnier wurde für die nur bedingt konkurrenzfähige Nationalmannschaft zu einem sportlichen Fiasko.