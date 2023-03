Verkehr : Wissing erwartet Lkw-Boom und will schnelleren Autobahnbau

Berlin Das Verkehrsministerium hat eine Verkehrsprognose erstellen lassen. Ressortchef Wissing versteht das als Argumentationshilfe für umstrittene Pläne. Nicht nur die Grünen sehen das anders.

Der Güterverkehr in Deutschland steigt laut einer neuen Prognose des Verkehrsministeriums bis Mitte des Jahrhunderts deutlich an - vor allem auf der Straße. Der Lkw bleibe das dominierende Verkehrsmittel im Güterbereich, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Er bekräftigte vor diesem Hintergrund seine Forderung nach einem schnelleren Bau auch von Autobahnen.

„Dringend Planungsbeschleunigung auch für die Straße notwendig“

Über die Priorität bei einer Beschleunigung von Planungsverfahren schwelt in der Ampel-Koalition seit Wochen ein heftiger Streit. Wissing will nicht nur Brücken, sondern auch Autobahnen schneller bauen lassen - das lehnen aber die Grünen ab. Sie pochen angesichts der vorgesehenen Klimaschutzziele auf Vorrang für die Schiene.

Strukturwandel im Güterverkehr

Darauf verwiesen auch die Fuhrunternehmen. Eine Entlastung durch die Schiene sei bei diesne Gütern nur in begrenztem Maße zu erwarten, teilte der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung in Frankfurt mit. „Wir haben in Deutschland marode Brücken, einen akuten Fahrermangel und der Netzausbau für Ladeinfrastruktur liegt in weiter Ferne.“ Diese Probleme müssten gelöst werden. Das Hauptwachstumssegment bleibe der kombinierte Verkehr auf Straße und Schiene.