9. Spieltag Wirtz zaubert: Bayer bei Alonso-Jubiläum wieder vor Bayern

Und die Leverkusener taten gleich alles, damit die Freiburger bloß nicht den Respekt verloren. Granit Xhaka verfehlte schon nach 47 Sekunden das 1:0 nur knapp. In der Folge schnürten die Gastgeber Freiburg rund um den eigenen Strafraum ein. Doch die Breisgauer, von denen Streich eine „extrem hohe Frustrationstoleranz“ verlangt hatte, liefen fleißig und diszipliniert die Räume zu, wann immer möglich befanden sich alle SC-Spieler hinter dem Ball. So hatte in Leverkusen zuletzt die AS Rom verteidigt, auf Geheiß von Trainer José Mourinho beim 0:0 im Europa-League-Halbfinale im Mai.