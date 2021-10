Auszeichnungen : Wirtschaftsnobelpreis geht an Card, Angrist und Imbens

Stockholm Zum Abschluss der Nobelpreis-Bekanntgaben ist auch das Geheimnis über die Preisträger in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften gelüftet worden.

Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an die drei in den USA forschenden Ökonomen David Card, Joshua Angrist und Guido Imbens. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm bekannt.