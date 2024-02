Prozess Winterkorn weist Verantwortung im VW-Dieselskandal zurück

Erst „sehr spät“ und „zunächst nur unvollständig“ will Winterkorn von Problemen mit den US-Behörden erfahren haben. „Wäre mir ein vollständiges Bild von den internen Vorgängen in den verantwortlichen Fachabteilungen vermittelt worden, hätte ich nicht gezögert, die Vorgänge direkt anzugehen und aufzuklären“, sagte Winterkorn. Notfalls wäre er selbst in die USA geflogen, um vertraulich mit den Behörden zu sprechen, sagte er.