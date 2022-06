Coronavirus : Wieder mehr erfasste Corona-Infektionen in Deutschland

Wieder mehr erfasste Corona-Infektionen in Deutschland

Die Coronazahlen in Deutschland sind deutlich gestiegen. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Berlin Viele hoffen auf einen ruhigen Corona-Sommer. Doch ein Blick auf die Zahlen zeigt: Das Virus verbreitet sich wieder rascher.

In Deutschland werden wieder deutlich mehr Corona-Infektionen registriert. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstagmorgen mit 447,3 an.