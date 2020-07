Neuinfektionen : Wieder Corona-Rekord in den USA: Mehr als 63.000 neue Fälle

Wieder Corona-Rekord in den USA: Mehr als 63.000 neue Fälle

Corona-Test in einer provisorischen Drive-in-Station im US-Bundesstaat Tennessee. Foto: Mark Humphrey/AP/dpa

Washington Von Eindämmung keine Spur: In den USA gibt es erneut einen Tagesrekord bei der Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Betroffen sind vor allem der Süden und der Westen.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA hat wieder einen neuen Höchststand erreicht. Binnen 24 Stunden gab es rund 63.200 neue Fälle, wie aus Zahlen der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore am Morgen hervorgeht.