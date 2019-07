Rund 1000 Messstationen : Wie wird in Deutschland die offizielle Temperatur gemessen?

Wie wird in Deutschland die offizielle Temperatur gemessen?

Die Wetterstation auf dem Nato-Flugplatz in Geilenkirchen. Foto: Caroline Seidel.

Offenbach Hitzerekord oder nicht? Diese Frage ist manchmal nicht so einfach zu beantworten. Denn Rekorde verkündet der Deutsche Wetterdienst (DWD) - aber nicht alle Messstationen gehören der Behörde selbst.

Zum „hauptamtlichen Messnetz“ gehören nach Angaben des DWD rund 180 Wetterstationen. Dazu kommen mehr als 800 Stationen im nebenamtlichen Netz, so dass es insgesamt rund 1000 offizielle Stationen gibt. Für die Erfassung der Temperaturen sind laut DWD aber lediglich rund 500 Stationen relevant. Sie sind demnach „möglichst flächendeckend“ übers Land verteilt.

Zusätzlich existieren Partnernetze. Sie werden zum Beispiel an Flughäfen betrieben, etwa von der Nato oder der Bundeswehr. Laut DWD fallen 42 Stationen in diese Kategorie. Der Aufbau der Stationen unterliegt den gleichen internationalen Vorgaben. Der DWD erachtet diese Messungen daher als sehr verlässlich.

Was wird noch gemessen?

Es gibt Felder, mit deren Hilfe gemessen wird, wann welche Pflanzen blühen und welche Pollen fliegen, ein maritimes Messnetz auf Schiffen, Ballons in bis zu 30 Kilometern Höhe und Messstationen für Radioaktivität.

Die Stationen des haupt- und nebenamtlichen Netzes übermitteln ihre Daten automatisch online in enger Taktung an den DWD. Die ehrenamtlich betriebenen Stationen sind nicht online angebunden. Am Abend des jeweiligen Tages verkündet der DWD mögliche Rekorde als „vorläufige“ Ergebnisse. Später wird überprüft, ob korrekt gemessen wurde, erst dann sind Rekorde offiziell. Wenn die Stationen zu einem Partnernetz gehören, ist das schwieriger als im DWD-Netz.