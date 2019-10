Fragen und Antworten : Wie sicher sind Deutschlands Synagogen?

Berlin Nach dem Angriff eines Rechtsextremisten auf die Synagoge in Halle stellt sich die Frage nach der Sicherheit jüdischer Einrichtungen.

Ja. Vor großen Synagogen in Berlin, Köln oder München steht praktisch immer Polizei. Dagegen sagte der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Halle, Max Privorozki, am Donnerstag: „Bei uns gibt es nie Polizeikontrollen.“ Noch nicht einmal bei der Chanukka-Feier, dem Jüdischen Lichterfest, mit mehreren hundert Menschen sei Polizei vor Ort, „obwohl ich bitte, dass sie kommen“.

Das sind in erster Linie die Gemeinden selbst. Dabei werden sie aber oft von der Polizei beraten, in NRW zum Beispiel auch von Experten des Innenministeriums. Wenn diese bestimmte Baumaßnahmen für nötig hielten, würden diese sogar bezahlt, sagt Pia Leson, Sprecherin des Innenministeriums in Düsseldorf. Eine jüdische Kölnerin erzählt, dass Nachbarn und Bekannte sie oft gefragt hätten, ob das denn wirklich nötig sei - die hohen Mauern, die Videokameras am jüdische Gemeindezentrum? „Dann musste ich erklären, dass es immer eine anhaltend hohe Bedrohung gibt, und habe dafür skeptische Blicke geerntet.“