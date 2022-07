Wetter : Wie extreme Hitze gemessen wird

Berlin An diesem Dienstag könnte im Westen Deutschlands die Hitze einen neuen Rekordwert erreichen. Aber wie werden extreme Temperaturen eigentlich exakt gemessen?

Kratzt eine Temperatur am Hitzerekord? Diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten - schon gar nicht mithilfe eines einfachen Thermometers.

Im Dezember 2020 zum Beispiel annullierte der DWD den Hitzerekord für Deutschland. Der bis dahin höchste Wert von 42,6 Grad war am 25. Juli 2019 in Lingen im Emsland gemessen worden. Doch am Messfeld der Station traten immer wieder Temperaturen auf, die für die Region nicht repräsentativ waren. Eine über die Jahre „deutlich gewachsene Vegetation in direkter östlicher Nachbarschaft“ habe immer wieder den Luftaustausch bei Wind aus dieser Richtung behindert, stellte der DWD fest - und weg war der Rekord.