Lohnerhöhung : Wer profitiert von der Erhöhung des Mindestlohns?

Von der Erhöhung des Mindestlohns in Deutschland profitieren nach einer neuen Studie rechnerisch 6,64 Millionen Menschen. Foto: Symbolbild Friseur/dpa

Berlin Millionen Menschen in Deutschland verdienen weniger als 12 Euro pro Stunde. Am Samstag wird die neue Lohnuntergrenze eingezogen. Wer holt besonders deutlich auf?

Millionen Arbeitnehmer in Deutschland können sich auf eine Lohnerhöhung freuen. Am Samstag steigt der Mindestlohn auf 12 Euro. Wer am spürbarsten profitiert, zeigen die wichtigsten Fragen und Antworten.