Notfälle Weltkriegsbombe in der Nähe der RTL-Zentrale ist entschärft

Die in der Nähe des RTL-Sendezentrums in Köln gefundene Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist entschärft worden. Das teilte die Stadt am Mittwochnachmittag mit und berichtete, dass es „ein anspruchsvoller und ungewöhnlicher Einsatz“ gewesen sei. Die bei Baggerarbeiten im Rhein gefundene Zehn-Zentner-Bombe sei von einer Baggerschaufel auf einen Ponton - eine schwimmende Insel - gelegt worden. Dort habe sie der Kampfmittelbeseitigungsdienst dann entschärft.