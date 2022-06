Ermittlungen zu Hintergründen : Was über den Todesfahrer von Berlin bekannt ist

Was über den Todesfahrer von Berlin bekannt ist

Zu den Opfern der tödlichen Fahrt in der Berliner Innenstadt gehört eine Schülergruppe aus Hessen - eine Lehrerin kam ums Leben. Foto: Fabian Sommer/dpa

Berlin Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Beleidigung: Gegen den Todesfahrer von Berlin wurde in der Vergangenheit mehrfach ermittelt. Politisch war der 29-Jährige bislang nicht auffällig.

Der Todesfahrer in Berlin hatte nach Erkenntnissen der Polizei in der Vergangenheit psychische Probleme.

„Die genauen Umstände müssen im Rahmen der laufenden Ermittlungen noch geklärt werden“, sagte Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) im Abgeordnetenhaus. Der jetzt 29-jährige Mann armenischer Herkunft sei 2015 in Deutschland eingebürgert worden. Bei der Polizei sei er mehrfach aufgefallen, es habe Ermittlungen gegeben wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruchs und Beleidigung.

Mann soll Haftrichter vorgeführt werden

Innensenatorin Iris Spranger: "Bin wieder in meiner Lagezentrale: Nach neuesten Informationen stellt sich das heutige Geschehen an der #Tauentzienstrasse als eine Amoktat eines psychisch beeinträchtigten Menschen dar."

Der Mann befinde sich im Polizeigewahrsam und werde am Donnerstag einem Richter vorgeführt, sagte Spranger. Der Richter kann einen Haftbefehl ausstellen, so dass der Mann in Untersuchungshaft kommt. „Die Ermittlungen werden von der Mordkommission geführt und laufen auf Hochtouren. Die Maßnahmen vor Ort sind abgeschlossen.“