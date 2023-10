Italien Was führte zu der Buskatastrophe von Venedig?

Unter den 21 Todesopfern sollen nach Erkenntnissen der italienischen Behörden und des Auswärtigen Amts in Berlin drei deutsche Staatsangehörige sein. „Weitere fünf deutsche Staatsangehörige wurden verletzt und befinden sich in medizinischer Behandlung“, hieß es am späten Donnerstagnachmittag aus dem Auswärtigen Amt. „Das Deutsche Generalkonsulat in Mailand und die Deutsche Botschaft in Rom stehen in engem Kontakt mit den Angehörigen und den örtlichen Behörden.“