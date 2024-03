Tarifkonflikt Warnstreiktag im ÖPNV: Nahverkehr steht vielerorts still

Nicht gestreikt wird am Freitag unter anderem in Bayern, wo derzeit keine Tarifverhandlungen laufen. Im Saarland gibt es wegen des Abschlusses ebenfalls keinen Arbeitskampf mehr und in Thüringen wurde der Warnstreik schon am Donnerstag beendet. In anderen Ländern begann der Warnstreik hingegen erst am Freitag, etwa in Hessen und in mehreren Teilen Brandenburgs. Auch in Sachsen begann der Ausstand erst am Freitag. In Leipzig und Dresden soll er am Samstag fortgesetzt werden. In Berlin hingegen sollte der Warnstreik am Freitag bereits um 14.00 Uhr enden. Eine erste Warnstreikrunde in zahlreichen Bundesländern hatte es bereits Anfang Februar gegeben.