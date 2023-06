Kampf gegen die Flammen Waldbrände in MV - Landrat „ein bisschen optimistisch“

Zahlreiche Kräfte sollten auch die Nacht über im Einsatz bleiben. Mit etwa 60 Kreisregnern werden laut Kreiswehrführer Stefan Geier die Schneisen weiter feucht gehalten. Am Dienstag hatte zudem ein Hubschrauber mit Löschwasser an einer besonders unzugänglichen Stelle unterstützt. Für die Feuerwehrleute gilt ein Sicherheitsabstand zum Feuer von 1000 Metern, wegen der Explosionsgefahr alter Granaten. Ein Bergepanzer der Bundeswehr hatte bei Hagenow Schneisen verbreitert. Mit Blick auf den Dienstag sagte Geier, „ich will nicht sagen, dass ich entspannt bin“. Er sei aber mit dem Tagesverlauf zufrieden. Man könne beruhigt in die Nacht gehen.