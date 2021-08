Katastrophe : Waldbrände in Algerien: Zahl der Todesopfer steigt auf 65

Ein Mann flieht aus einem Dorf in der Nähe von Tizi Ouzou, etwa 100 km östlich von Algier. Foto: Fateh Guidoum/AP/dpa

Athen/Catania/Algier/Istanbul Unter den Toten sind auch viele Soldaten, die in der Brandregion helfen sollten. Auch Griechenland, Italien, die Türkei und Russland kämpfen derzeit mit schweren Waldbränden.

Die Zahl der Todesopfer bei Waldbränden in Algerien ist auf 65 gestiegen. 37 Zivilisten und 28 Soldaten seien bislang in den Flammen gestorben, berichtete das staatliche Fernsehen.

12 verletzte Soldaten befinden sich demnach zudem in kritischem Zustand. Das Land hat ab Donnerstag eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen.

Insgesamt waren mehr als 100 Brände in dem nordafrikanischen Land ausgebrochen. Davon seien noch immer 86 nicht gelöscht, meldete die staatliche Nachrichtenagentur APS unter Berufung auf die zuständige Behörde für Wälder im Land. Besonders betroffen ist die Region Tizi Ouzou östlich der Hauptstadt Algier - dort wüten den Angaben nach derzeit noch 30 Großbrände.

Am Dienstagabend hatte Algeriens Präsident Abdelmadjid Tebboune mitgeteilt, dass 25 Soldaten bei Rettungseinsätzen gestorben seien. Ihnen sei aber es gelungen, mehr als 100 Menschen aus den lodernden Flammen zu retten. Der algerische Ministerpräsident Ayman Ben Abdel Rahman sagte dem Staatsfernsehen, dass die Brände absichtlich gelegt worden seien. Viele Orte in Algerien melden in diesen Tagen Temperaturen von weit über 40 Grad. Die Hitzewelle soll vorerst anhalten.

Leichte Entspannung in Griechenland

In Griechenland hat sich die Lage bei den Großbränden leicht entspannt. Auf der zweitgrößten griechischen Insel Euböa gab es am Donnerstag weiterhin viele, aber kleinere Brände. Weil die Rauchentwicklung nicht mehr so stark war, konnten die Löschflugzeuge und -hubschrauber am Morgen besser löschen, wie griechische Medien berichteten.

Noch am Mittwoch waren in der Region 21 Dörfer evakuiert worden, weil die Flammen immer näher rückten. Einen Hoffnungsschimmer liefert nun das Wetter: Für den Abend sind auf der Insel Regenfälle angekündigt. Die Menschen hoffen, dass sie wirklich kommen und stark genug ausfallen.

Auf der Halbinsel Peloponnes wütet das Feuer ebenfalls weiter, doch auch dort hat sich die Lage leicht entspannt, wie der griechische Feuerwehrchef Stefanos Kolokouris dem Fernsehsender Skai sagte. Das liege nicht zuletzt an den vielen internationalen Helfern, in der Region.

Inzwischen sind deutsche Helfer zur Brandbekämpfung in der griechischen Hafenstadt Patras eingetroffen. Fernsehbilder zeigten am Mittwochmorgen, wie die Teams ihr Hauptquartier aufschlagen. Insgesamt werden laut griechischem Zivilschutz gut 220 Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks mit insgesamt 46 Fahrzeugen erwartet.

Anhaltende Brände in Italien

In Italien kommt die Feuerwehr im Kampf gegen die Flammen nicht zur Ruhe. Die gesamte Nacht über rückten die Einsatzkräfte wegen Waldbränden im Süden und auf der Insel Sizilien Dutzende Male aus. Am südöstlichen Rand des Naturschutzgebiets um das Madonie-Gebirge loderten mehrere Feuer in der Morgendämmerung am Horizont, wie ein Video der Feuerwehr am Mittwoch zeigte. Die Flammen gelangten auch in die Nähe von Häusern oder fraßen sich an meterhohen Bäumen hoch.

Die Feuerwehr hatte nach eigenen Angaben vom Mittwochvormittag mehr als 300 Waldbrandeinsätze in den zurückliegenden zwölf Stunden. Sieben Löschflugzeuge hätten frühmorgens wieder abgehoben. Besonders betroffen war zuletzt neben Sizilien auch die Region Kalabrien im äußersten Süden des italienischen Festlandes. Zehntausende Einsätze zählte die Feuerwehr bereits in diesem Jahr, weit mehr als im Vorjahr 2020, jedoch etwas weniger als im besonders schwierigen Waldbrandjahr 2017.

Flammen um Marien-Heiligtum

In Kalabrien bedrohen die Flammen vor allem den Aspromonte Nationalpark - ein bei der Unesco gelisteter Geopark. Im Zentrum des Parks schnitten die Flammen den Weg zu einer bei Pilgern um diese Jahreszeit beliebten Kirche ab, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Dort steht die Marienstatue Madonna di Polsi - ein Heiligtum in der Gegend. Pilger, die schon auf dem Weg dorthin waren, mussten demnach wieder umkehren. Bereits am Dienstag hatte der Park-Präsident erneut mehr Hilfe im Kampf gegen die Flammen gefordert und vor eine Katastrophe gewarnt.

Am Mittwoch erwarteten die Behörden eine Hitzewelle für viele Teile Italiens. Besonders auf den großen Inseln prognostizierten sie Temperaturen weit über 40 Grad Celsius. Das Brandrisiko besteht weiter durch die anhaltende Trockenheit und starke Winde. Brandstiftung gilt zudem in vielen Fällen als Ursache.

In der Türkei sind die meisten Feuer unter Kontrolle

Starker Wind bei Temperaturen um die 40 Grad im westtürkischen Mugla halten Einsatzkräfte in Atem. Zwei Brände in den Bergen der Gemeinde Köycegiz seien erneut außer Kontrolle geraten, sagte der Leiter der örtlichen Feuerwehr, Bahattin Yavuz, der Deutschen Presse-Agentur. Dörfer seien aber nicht bedroht.

Die Brände in dem schwer zugänglichen Gelände würden aus der Luft und mit Kräften am Boden bekämpft. In der Provinz Antalya seien weiterhin alle Brände unter Kontrolle, sagte eine Sprecherin der dpa.

Zwei Wochen nach Beginn der Brände sind die meisten Feuer unter Kontrolle. Dennoch können Funken immer wieder überspringen und wegen der extremen Trockenheit in Verbindung mit Winden Feuer auslösen. „Bis zum Oktober besteht das Risiko weiterer Brände“, warnte Doganay Tolunay, Forstingenieur an der Istanbul-Universität.

Während Einsatzkräfte in Südwesten gegen die Flammen kämpfen, machen der Schwarzmeerküste im Norden starke Regenfälle und Überschwemmungen zu schaffen. In der rund 400 Kilometer östlich von Istanbul gelegenen Provinz Bartin riss Hochwasser Autos mit sich, stellte Häuser unter Wasser und zerstörte Straßen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Ein Menschen werde zudem vermisst. Für den Abend wurden starke Regenfälle, Winde und Gewitter in der Schwarzmeerregion erwartet.

Im Rauch versunken

In Russland breitet sich der Rauch immer weiter aus. Mittlerweile litten die Menschen in Hunderten Dörfern und Dutzenden Städten in mehreren Landesteilen nach Angaben der Behörden unter dem für die Gesundheit gefährlichen Qualm. Allein in der Region rund um die Stadt Irkutsk am Baikalsee seien 736 Dörfer betroffen. Die Kohlenmonoxid-Grenzwerte seien aber nicht überschritten worden. In der Region Krasnojarsk in Sibirien sprachen die Behörden von 944 Dörfern, die im Rauch versunken seien.

Es gibt bereits Auswirkungen auf den Flugverkehr. Am Flughafen der Stadt Krasnojarsk im Süden Sibiriens kam zu Verspätungen und Flugausfällen. Besonders schlimm wüten die Feuer seit Wochen in der Region Jakutien (Republik Sacha) im Osten des Landes. Der Rauch dieser Feuer zog Behördenangaben zufolge bereits über Tausende Kilometer ins Landesinnere. Die Menschen sind aufgerufen, sich möglichst nur im Haus aufzuhalten und Fenster und Türen abzudichten.

Verbrannte Bäume, etwa 100 km östlich von Algier. Foto: Fateh Guidoum/AP/dpa

Waldbrand im Norden der griechischen Insel Euböa. Foto: Marios Lolos/XinHua/dpa

Blick in ein verbranntes Haus im griechischen Dorf Pefki. Foto: Petros Karadjias/AP/dpa

Einsatzkräfte der italienischen Feuerwehr kämpfen aus der Luft und am Boden gegen die Brände. Foto: Vigili del Fuoco/dpa

Ein griechischer Feuerwehrmann im Kampf gegen die Flammen. Foto: Marios Lolos/XinHua/dpa

Feuer in der Nähe von Petralia Soprana in den oberen Madonien. Foto: Salvatore Cavalli/AP/dpa

Rauch und Flammen hinter einem Haus in der Nähe von Petralia Soprana. Foto: Salvatore Cavalli/AP/dpa

Ein Waldbrand im Gebiet Gorny Ulus (Jakutien). Foto: Valeriy Melnikov/Sputnik/dpa