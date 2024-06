Torwart-Debatte Wahlaufruf und Treueschwüre: Neuer ein EM-Wagnis?

So laut das Raunen über den erneuten Fehler des 38-Jährigen im letzten EM-Test beim 2:1 gegen Griechenland auch sein mag. So verwundert Fans und Experten über die in der größten deutschen Torwart-Karriere ungewohnten Schwächen auch sind. Nagelsmann ist aus mehreren Gründen gezwungen, vor dem Eröffnungsspiel am Freitag (21.00 Uhr/ZDF/MagentaTV) gegen Schottland an Neuer festzuhalten. Und er tut es auch gegen alle Widerstände.