Kriminalität : Waffenbesitzer schießt auf Polizisten - zwei Verletzte

Saarbrücken Bei einem Einsatz in Saarbrücken ist ein Polizist angeschossen worden. Er wird ärztlich versorgt. Eine Kollegin wurde durch Glassplitter verletzt.

Der Großeinsatz der Polizei in Saarbrücken-Klarenthal dauert an: Ein Waffenbesitzer, der sich in seiner Wohnung verschanzt hat, feuerte erneut gezielt auf die Absperrung und Fahrzeuge der Polizei, wie die Polizei am Freitag über Twitter mitteilte.