Wohnungmarks : Vonovia will Deutsche Wohnen für 18 Milliarden Euro kaufen

Berlin/Bochum Die beiden größten deutschen Wohnimmobilienkonzerne stehen vor einem Zusammenschluss. Und auch mit dem Berliner Senat gibt es einen Deal.

Vonovia will den Aktionären der Deutsche Wohnen insgesamt rund 18 Milliarden Euro bieten, wie beide Unternehmen mitteilten. Zusammen setzen die Konzerne angesichts hoher Mieten und mangelnden Wohnraums auf neue Wege. Mit dem Berliner Senat einigten sie sich auf den Verkauf von rund 20.000 Wohneinheiten an das Land. Zudem wollen sie in den nächsten drei Jahren die jährlichen Mietsteigerungen auf höchstens ein Prozent im Jahr begrenzen.

Aber auch die Wohnungssituation in Großstädten, insbesondere in Berlin müsse sich ändern, sagte Buch. „Gemeinsam können wir diesen Unzustand besser in einen Neuanfang umbauen“, sagte der Manager. Die Wohnimmobilienkonzerne stehen wegen steigender Mieten in den Ballungszentren vor allem in Berlin schon seit längerem in der Kritik. Hinzu komme die Verschärfung der Klimaziele.