Unfall in Niedersachsen : Von Klapperschlange gebissen - 35-Jährige außer Lebensgefahr

Sehlde Die Frau aus Niedersachsen war von ihrem eigenen Tier gebissen worden - erst ein eingeflogenes Gegenserum half ihr. In ihrer Wohnung stellte die Polizei die „Top 10 der gefährlichsten Schlangen“ sicher.

Ihre eigene Klapperschlange hatte der Frau am Sonntag in Sehlde in den Finger gebissen. Sie kam zunächst in ein Krankenhaus in Salzgitter, ihr Zustand verschlechterte sich jedoch und sie wurde in die Medizinische Hochschule Hannover verlegt. Ein Gegenserum sei aus Hamburg eingeflogen worden, um der 35-Jährigen das Leben zu retten, sagte der Sprecher.