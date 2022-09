Conference League : Von Ausschreitungen überschattet: Köln punktet in Nizza

Nizza Vor dem Europacup-Spiel beim OGC Nizza feiern Fans des 1. FC Köln noch friedlich im Zentrum der südfanzösischen Stadt. Am Abend sorgen dann Anhänger beider Clubs für schlimme Ausschreitungen.

Es begann als große Party an der Cote d'Azur, dann folgten schlimme Ausschreitungen im Stadion - und am Ende verpasste der 1. FC Köln durch einen unglücklichen Elfmeter den verdienten Sieg zum Auftakt der Conference League.

Mehrere Verletzte

Die Partie wird für den FC wegen der Ausschreitungen ein emotionales wie finanzielles Nachspiel haben. „Es war nicht einfach, den Fokus wieder auf Fußball zu richten“, sagte der etatmäßige Co-Trainer André Pawlak, der Baumgart an der Seitenlinie vertrat. „Bei dem, was vor dem Spiel vorgefallen ist, fehlen einem fast die Worte. Es ist traurig, was da passiert ist.“

Mensch stürzt von Tribüne

Appell an die Fans

Am Mittag waren Tausende FC-Fans durch die Stadt gezogen und hatten mit Karnevalshits und einem großen Umzug die Rückkehr ihres Vereins in den Europapokal gefeiert. Nizzas Bürgermeister Christian Estrosi war allerdings verärgert über die Hinterlassenschaft und das Verhalten von FC-Anhängern. „Ich bedauere das unhöfliche und skandalöse Verhalten der Kölner Fans und den mangelnden Respekt gegenüber der Stadt, die sie großzügig und brüderlich empfängt“, twitterte er mit Fotos von Müllresten in der Stadt. „Die Rechnungen für Schäden und die Reinigung öffentlicher Plätze werden wir an den Kölner Verein schicken“, kündigte er an.