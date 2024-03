Nationalmannschaft Völlig losgelöst zur Heim-EM: „Das tut gut“

Der selbstbewusste und eloquente Chef ließ sich aber im Adrenalin-Rausch des späten Jokertor-Glücks beim verdienten 2:1 (1:1) gegen Erzrivale Holland nicht hinreißen, irgendwelche vollmundigen EM-Versprechen hinauszuposaunen. „Wir verfallen jetzt nicht in eine Hysterie und sehen alles positiv“, sagte der 36-Jährige am Dienstagabend im Keller der Frankfurter EM-Arena. Dort will das Team um Anführer Toni Kroos am 23. Juni gegen die Schweiz die Gruppenphase erfolgreich abschließen. Es soll dann aber nur ein erstes Etappenziel sein. Wohin? Achtelfinale? Viertelfinale? Halbfinale? Endspiel? EM-Titel?