Fußball-EM Viertelfinal-Spezialist Neuer: Eisenpranke mit Rekordwerten

Neuer ist der Viertelfinal-Spezialist im DFB-Tor. Er ist ungeschlagen in dieser Turnierrunde bei allen vier Gelegenheiten in 14 Jahren. Und die ewige deutsche Nummer eins hatte daran mehrfach ihren Anteil. WM 2010 in Südafrika: 4:0 gegen Argentinien. EM 2012 in Polen und der Ukraine: 4:2 gegen Griechenland. WM 2014 in Brasilien: Ein 1:0 gegen Frankreich auf dem Weg zum Titelgewinn. In bester Erinnerung ist immer noch Neuers Eisenpranke beim Schuss von Frankreichs Stürmerstar Karim Benzema im Maracanã.