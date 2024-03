NRW Viele Fragen nach Großeinsatz in Aachener Krankenhaus

Die 65-jährige Frau, die am Montagabend im Aachener Luisenhospital von der Polizei mit Schüssen gestoppt worden ist, schwebt nicht in Lebensgefahr. Das sagte eine Sprecherin des Aachener Staatsanwaltschaft am Dienstagmorgen. Weitere Details gab die Sprecherin zunächst nicht bekannt. Die Frau war durch die Schüsse schwer verletzt worden. Sie wurde noch in der Nacht medizinisch versorgt.