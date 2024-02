Justiz Verurteilter Vergewaltiger bei Ausgang geflohen

Laut dem „Tagesspiegel-Bericht entwischte der Häftling seinen Begleitern beim 107. Ausgang. Der Straftäter habe seit dem Jahr 2000 zunächst in Brandenburg in Haft gesessen nach einer Verurteilung wegen Vergewaltigung. Wegen der Schwere der Tat und weil er als gefährlich eingestuft wurde, sei die Sicherungsverwahrung angeordnet worden. Dort habe der Mann seit 2011 eingesessen, 2019 sei er nach Berlin überstellt worden - in die Sicherungsverwahrung der Haftanstalt Tegel.