Saisonauftakt Verstappens Liebeserklärung nach der Machtdemonstration

Verstappen war es, der ein Rennen nahe der Perfektion ablieferte. Es wirkte wie ein Déjà-vu der vergangenen Saison, in der er 19 von 22 Rennen gewann. Der dreimalige Champion kam beim Start schnell weg, verteidigte die Pole bei der allerdings auch nur zaghaften Leclerc-Attacke von außen in der ersten Kurve. Nach den ersten gut zehn Kilometern der längsten Saison in der Geschichte der Motorsport-Königsklasse mit 24 Grand Prix bis zum 8. Dezember führte Verstappen schon mit anderthalb Sekunden.