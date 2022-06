Niedersachsen : Vermisster Junge nach acht Tagen in Gully wiedergefunden

Oldenburg Eine ganze Stadt hat mitgebangt und mitgesucht: In Oldenburg fehlte jede Spur von einem Jungen. Nun gibt es eine erlösende Nachricht.

Ein seit acht Tagen vermisster Achtjähriger aus Oldenburg ist lebend in einem Gully gefunden worden. Das teilte die Polizei der niedersächsischen Stadt per Twitter mit.

#UPDATE 🚨🚨🚨 ‼️‼️Der 8-jährige #Joe lebt‼️‼️ Er wurde soeben in #Oldenburg in einem Gulli aufgefunden❗️ Aktuell wird er in ein Krankenhaus gebracht und dort versorgt. Nähere Infos folgen hier. *em

Der geistig behinderte Junge namens Joe war am 17. Juni zuletzt gesehen worden. „Der 8-jährige Joe lebt“, lautete der Tweet am Samstagmorgen. „Er wurde soeben in Oldenburg in einem Gully aufgefunden. Aktuell wird er in ein Krankenhaus gebracht und dort versorgt.“