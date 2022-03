USA : Verheerende Massenkarambolage in Pennsylvania

Verheerende Massenkarambolage in Pennsylvania

Washington Dramatische Szenen im US-Bundesstaat Pennsylvania: Zahlreiche Autos und Lkws rasen ineinander, mehrere Fahrzeuge geraten in Flammen. Es gibt Tote und Verletzte.

Mehrere Medien berichteten am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf den zuständigen Gerichtsmediziner von mindestens drei Toten, die Lokalzeitung „Scranton Times-Tribune“ hingegen von fünf. Rund 20 Verletzte seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, teilte ein Notfallkoordinator dem Sender CNN mit. Einsatzkräfte suchten Medienberichten zufolge nach möglichen weiteren Opfern in den Fahrzeugen.