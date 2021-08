Kriminalität : Vergiftungen an TU Darmstadt: Kein Opfer mehr in Klinik

Vergiftungen an TU Darmstadt: Kein Opfer mehr in Klinik

Benutzte Einweg-Handschuhe in einem Abfallbehälter auf dem Campus der Technischen Universität Darmstadt. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Darmstadt Sieben Menschen hatten Vergiftungserscheinungen, einer schwebte kurzzeitig sogar in Lebensgefahr: Nun sind alle Opfer des mutmaßlichen Giftanschlags in Darmstadt wieder raus aus dem Krankenhaus.

Nach dem mutmaßlichen Giftanschlag auf einem Campus der Technischen Universität (TU) in Darmstadt muss keines der Opfer mehr in einem Krankenhaus behandelt werden. „Nach unserer Kenntnis sind alle aus der Klinik raus“, sagte ein Sprecher der TU am Mittwoch.